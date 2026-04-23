韓国Kリーグでプレーする日本人選手が、チームの敗戦に繋がった自身の痛恨ミスを謝罪して涙を流した。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆水着ショット富川（プチョン）FC 1995は4月21日、ソウルワールドカップ競技場で行われたKリーグ1第9節でFCソウルに0-3で敗れた。今季1部初昇格を果たした富川は、2007年のクラブ創設以降で初めてFCソウルとリーグ戦で激突したが、大差での黒星となった。2016年のFAカップ