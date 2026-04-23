ブラックバーンに所属する日本人コンビがチームを残留に導く重要な仕事を果たした。チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）第44節が22日に行われ、ブラックバーンは敵地でシェフィールド・ユナイテッドと対戦した。MF森下龍矢とFW大橋祐紀は『3−5−2』の2トップで先発出場した。試合は12分、自陣中央右でボールを受けた森下が馬力のある仕掛けで運びながら前線へ鋭い縦パスを差し込むと、絶妙なファーストタッチで収