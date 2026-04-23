AFCチャンピオンズリーグ2決勝の対戦カードが確定した。前身のAFCカップを引き継ぐ形で誕生したACL2。日本からは一昨年の明治安田J1リーグを4位で終えたガンバ大阪が参戦しており、グループリーグを6戦全勝で通過すると、決勝トーナメントでは浦項スティーラース（韓国）、ラーチャブリー（タイ）、バンコク・ユナイテッド（タイ）を次々と撃破し、決勝へと駒を進めた。現地時間22日には西地区の準決勝が行われ、アル・ナス