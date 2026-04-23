【その他の画像・動画等を元記事で観る】 EXILEの約3年4ヵ月ぶりの東京ドーム公演が二日間にわたって開催された。 ここでは、初日の模様をレポートする。 ■EXILEが約3年4ヵ月ぶりとなる東京ドーム公演を2日間にわたって開催 記念すべき日のオープニングアクトを務めたのはEXILEに憧れ、アーティストとなったBALLISTIK BOYZ。自ら本公演のオープニングアクトを志願したと明かし、ド&#