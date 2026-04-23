【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ILLIT（アイリット）が、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』（読み：マミラピナタパイ）のハイライトメドレー映像を公開した。 ■今後もタイトル曲「It’s Me」に関するヒントを順次公開 メンバーたちが自らスマートフォンで撮影したこの映像は、セルフメイクやペットとの日常など、些細な瞬間を記録して共有することを楽しむ10代・20代の共感を誘う内容となっ