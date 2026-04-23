23日10時現在の日経平均株価は前日比368.17円（0.62％）高の5万9954.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は362、値下がりは1148、変わらずは58と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を295.26円押し上げている。次いでアドテスト が193.09円、東エレク が82.46円、キオクシア が34.96円、信越化 が21.62円と続く。 マイナス寄与度は104.59