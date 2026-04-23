中国駐日本国大使館は22日、日本への渡航自粛を改めて呼び掛けた。同大使館は20日に発生したマグニチュード（M）7．7の北海道・三陸沖地震に言及し、「日本は地震が多発する国であり、毎年2000回以上の有感地震が発生している。地震の発生時期・場所・規模には大きな不確実性があり、正確な予測は困難である」とした。その上で、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県の7道県では今後1週間程度、大きな地震に注