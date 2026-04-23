4月19日、マレーシア・ボルネオ島の沿岸にある、水上家屋が密集する地域で火災が発生した。【映像】黒煙立ち上る 水上家屋火災の現場映像には、大量の黒煙が立ち上る様子が映っている。死者の報告はないものの、この火災で約1000戸の家屋が焼失し、9000人以上が避難を余儀なくされたということである。また当局は、強風と建物の密集が火災の拡大を助長したほか、狭い通路と干潮が、消防隊の被災地への到達と消火活動を困難