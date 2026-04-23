4月23日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ きょうの天気 今日はひんやりとした雨で、気温も上がりにくくなりそうです。雨はこの後も夕方5時、6時ぐらいまで続き、なかなか傘が手放せない1日となりそうです。今朝の最低気温は熊本市で15.1℃、阿蘇市乙姫で11℃、県南部は人吉市で14.5℃、天草市本渡は14.9℃と、平年よりは高いものの、体感的には雨でひんやりと感じられま