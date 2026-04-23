奈良県桜井市の大神（おおみわ）神社で、銀竜草が咲き始めた。透けるような真っ白な花が、ひっそりと咲いている。５月初めまでが見頃という。銀竜草はツツジ科ギンリョウソウ属の多年草で、高さ１０〜１５センチ。落ち葉のたまった湿り気のある場所に生え、樹木や菌類と共生して成長する。その姿からユウレイタケや水晶蘭（らん）とも呼ばれる。境内の神宝（かんだから）神社や狭井（さい）神社周辺などで見られ、低山の山麓