EU欧州委員会の本部＝ブリュッセル（共同）【ブリュッセル共同】日本政府が欧州連合（EU）に対し、電気自動車（EV）への購入支援などで「欧州製」を優遇する政策の修正を求める方針を固めたことが23日、関係者への取材で分かった。5月の閣僚級会合で提起する。欧州市場で日本車が競争上、不利になりかねないと懸念しており、英国や日本で製造された自動車を公平に扱うよう要請する。日本政府や産業界が問題視するのは、EU欧州