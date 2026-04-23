山形市の県道で20日、薬局の敷地から道路に出た軽自動車と県道を直進してきたライトバンが出合い頭に衝突する事故が発生した。軽自動車を運転していた66歳の女性が重体となっている。薬局の敷地から出た車と直進車が衝突カメラが捉えたのは、交差点に止まる2台の車。1台は前が大きくひしゃげ、もう1台は右側がへこんでいる。20日、山形市の県道で衝突事故が起きた。警察によると、薬局のある敷地から軽自動車が道路に進入。そこに