【パリ＝平地一紀】サッカー元日本代表監督のバヒド・ハリルホジッチ氏（７３）が仏リーグの古豪ナントの１部残留を託され、約３年７か月ぶりに現場復帰した。２２日は首位パリ・サンジェルマン（ＰＳＧ）に０―３の完敗を喫したが、硬骨漢として知られるボスニア・ヘルツェゴビナ出身の指揮官は、「この順位（降格圏の１７位）にいることは受け入れがたい」と降格回避に死力を尽くす決意だ。直前の試合で判定に抗議したことが