片山金融担当大臣は、金融システムへのサイバー攻撃に悪用すれば深刻な被害が出る恐れがある最新のAIについて日本銀行などと意見交換を行うと明らかにしました。【映像】日本銀行などと意見交換を行うとした片山大臣片山金融担当大臣「弱点が短期間でわかれば、それを悪用する人がいますから、悪用するシステムがありますから。それに対してどう対応するかとか」アメリカで開発された最新のAI（人工知能）「Claude Mythos」は