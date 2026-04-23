新年度がスタートし、4月からは交通反則通告制度が自転車にも適用されるなか、23日、NITE＝製品評価技術基盤機構は、10代で多発する自転車事故を防ぐための注意喚起を行った。NITEによると、自転車の事故は、2021年から2025年までの5年間に299件が報告されている。そのうち8割が重傷事故となっていて、年代別では10代の事故が最多となっている。また、事故の原因としては、「走行中にハンドルがロックした」ケースが多くみられ、