Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。朝の天気予報で「降水確率80％」なんて聞くと、それだけで憂うつな気分になりますよね。折りたたみ傘をバッグに忍ばせても、閉じた瞬間手はびしょ濡れ、電車に乗ればまわりに水滴を飛ばしてしまう始末。そんな、雨の日の面倒を解決してくれそうな逆折り構造の折り畳み傘、「NURASAN-J27Ws」を、