今回の「渚のオートにまつわるエトセトラ」は２４日から飯塚オートレース場でナイター開催されるＳＧ第４５回オールスター・オートレースを盛り上げてくれる注目選手と優勝候補選手についてお話しいたします。昨年、優勝したのは川口オート所属の佐藤励選手。最終コーナーからゴール前の劇的な逆転劇で幕を閉じました。現地観戦していた私は鳥肌が立つほど面白く見応えのあるレースだったのを覚えています。今年もどんなドラマ