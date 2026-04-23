軽い羽織ものが活躍する、季節の変わり目。春の大人カジュアルコーデで使えるアイテムなら【グローバルワーク】の「多機能パーカー」がおすすめです。きれいめコーデになじむルックスながら、防風・撥水機能付きで天候を気にせず使える実力派。そんな頼れる一枚をスタッフさんの着こなしとともにご紹介します。 デイリーコーデの頼れる味方 【グローバルワӦ