夫婦間で、相手が何かこそこそしていると気になっていろいろなことを疑ってしまいますよね。今回は、筆者の友人に起こった“こっそりスマホを触っている夫”とのエピソードを紹介します。 夜泣きで別寝室、なのに夫は起きていた 現在、1歳ちょうどになる息子がいる私たち夫婦。夜泣きが始まったため、夫とは寝室を別にしています。夫は仕事が忙しく、眠れないと日中に支障が出ると思ったため、私から提案しました