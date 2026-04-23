インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載したCopilot+ PC認定モデルの「VAIO SX14-R」が2026年4月23日に発表されました。VAIO SX14-RはCPUの種類やメモリ容量をカスタム可能で、通常モデルより高性能なCPUを搭載した特別モデル「ALL BLACK EDITION」も用意されています。VAIO SX14-R │ ALL BLACK EDITIONの試作機を借りることができたので、外観や搭載ポートを詳しくチェックしてみました。VAIO | 個人向