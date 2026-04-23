インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載したCopilot+ PC認定モデルの「VAIO SX14-R」が2026年4月23日に発表されました。そんなVAIO SX14-Rの試作機をVAIOから借りることができたので、外観や搭載ポートを詳しくチェックしてみました。VAIO | 個人向けノートパソコン - VAIO公式サイトhttps://vaio.com/VAIO SX14-Rの通常モデルのカラーラインナップは「ファインブラック」「アーバンブロンズ」「ブライト