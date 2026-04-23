スケーターから、ディズニー・アニメーション映画のシーンを内側にデザインした「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」が、2026年4月29日より「Disney THE MARKET in 阪急うめだ本店」にて先行発売されます。外側はシンプルで普段使いしやすく、開くと内側に大好きな映画の世界観が広がる、雨の日も晴れの日も快適に過ごせるアイテムです。 スケーター「ディズニー 晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm」 先行発売日