３月１日の中山９Ｒで落馬負傷して「第３腰椎椎体骨折」と診断されて休業に入っていた菅原明良騎手＝美浦・フリー＝が、今週末から調教騎乗を再開することが分かった。師匠の高木登調教師が４月２３日、明かした。高木師は「今週の土曜日（２５日）から調教に乗ります。（復帰は）来週の競馬からになります」と説明した。順調なら５月２日から実戦復帰する予定という。