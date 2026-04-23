バドミントン女子日本代表・宮崎友花（ＡＣＴＳＡＩＫＹＯ）のモデル姿に絶賛の声が上がった。１９歳の宮崎は自身のインスタグラムで撮影ショットを投稿。「２０２６年春夏コレクション」とヨネックスのモデルを務めたことを伝え、ラケットや最新ウェアでポーズを取った。シングルスで２０２２年世界ジュニア選手権優勝、２５年の台北オープン優勝、全日本総合選手健準優勝などの実績を持ち、日本の若き主軸として期待され