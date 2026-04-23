「ローファースニーカー」や「スニーカーローファー」と呼ばれる「見た目は端正なローファーですが、履き心地はスニーカー」というシューズが人気だそうです。「見た目は端正なローファーですが、アッパーやソールにはスニーカーの素材を採用しています。その驚くほどの履き心地の良さに、店頭で手に取られる方が非常に増えています。特にブラックカラーは、”通勤用のメインの一足”として選ばれるケースが目立ちますね」と話して