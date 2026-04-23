俳優の佐々木蔵之介が主演を務めるWOWOWの新作連続ドラマW-30『ALIUS-特定事象捜査ファイル-』が、今年7月に放送・配信されることが決定した。科学では説明できない連続殺人事件に挑む完全オリジナルのクライムサスペンスで、異質な存在“ALIUS”の正体に迫る物語が描かれる。【写真】水玉シャツにジャケットを着こなした佐々木蔵之介佐々木にとってWOWOWオリジナルドラマへの出演は、2002年『TOYD』以来約24年ぶりで、本作が