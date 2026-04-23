２３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、ラストにりん（見上愛）と虎太郎（小林虎之介）の待望のキュンシーンが。ネットも盛り上がりを見せた。この日の「風、薫る」では、環が亀吉（三浦貴大）の手下によって、那須の亀吉の家に連れて行かれてしまう。りんは、亀吉と会って、環を返してもらうことを決意。那須に向かう。那須に入ると、幼なじみの虎太郎とバッタリ。事情を説明すると、虎太郎は奥田屋まで