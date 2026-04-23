NHK気象キャスターの久保井朝美（37）が22日までにインスタグラムを更新。ゴルフウエア姿を公開した。久保井は「春夏ウェアの撮影でしたラップスカート風のパンツ可愛い」とコメントし、ゴルフウエア姿をアップした。白いポロシャツとショートパンツ姿や、ピンク色のトップスにショートパンツ姿の撮影風景を披露している。この投稿にフォロワーからは「至高の美脚ですね」「アイドル風!」「キュンキュンしまくりです」「女子大生