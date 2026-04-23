22日、横手市の畑でクマが目撃されました。住宅地のすぐそばで、警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、22日午後5時55分ごろ、横手市赤坂字荒沼で、車を運転していた40代の男性が、道路脇の畑の中を歩いているクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。近くの民家までは10メートルほどで、警察が注意を呼びかけています。