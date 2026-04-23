23日朝、上越市板倉区久々野でクマ1頭が目撃されました。 上越警察署によりますと、２３日午前８時ごろ、「クマ一頭を目撃した」という通報がありました。 警察によりますと、クマが目撃された場所から約１００㍍離れた場所に温泉施設があるそうです。 警察と市が注意を呼びかけています。