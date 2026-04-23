２０２２年におきた知床沖の遊覧船沈没事故から４月２３日で４年です。斜里町では午後に追悼式が開かれます。２０２２年４月２３日に知床沖で発生した遊覧船沈没事故では乗客・乗員２０人が死亡し、６人の行方がいまだ分かっていません。事故から４年を迎えるきょう、午前１０時から斜里町漁村センターに献花台が設置されるほか、午後１時からは追悼式が開かれ、被害者の家族らが出席する予定です。