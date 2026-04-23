村上がメジャー初の記録を作った(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月21日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦で4戦連発の9号ソロを放ち、1四球を選んだ。【動画】打った瞬間！村上宗隆が放ったメジャー最長となる4試合連続の9号の映像村上は23試合で9本塁打、21四球という成績で、米データサイト『Opta Stats』はXで、「ムネタカ・ムラカミは、MLBデビューから最初の23試合で、本塁打と四球の合計が30