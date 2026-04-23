元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏（53）が23日、Xに「錠剤の薬が喉に入りにくくなっている。どんどん入りにくくなっている」と投稿した。鈴木氏は「昔は余裕で入ったのに。おばあちゃんの薬が粉薬であった意味にいまさら気づく」と、のどの変調をつづった。25日に54歳の誕生日を迎えるが「明後日54歳になる。こういう身体の変化を、老化と呼ばずに、アップグレードと考えよう」と、前向きに締めた。