元TBSのフリーアナウンサー良原安美（30）が22日までにインスタグラムを更新。米国で開催された世界最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival 2026」を観賞したことを報告した。良原アナは「coachella 10代の頃聴いていた曲ってどうしてこう、胸がぎゅっとするのでしょうか最高の思い出」とつづり、会場での写真を投稿。良原アナはノースリーブのトップスにショートパンツとロングブーツの、カジュアルな肌