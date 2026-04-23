ガールズグループHANAが22日、インスタグラムを更新。フィリピンのラジオ番組に出演したことを報告した。公式アカウントでは「Thank you so much, Philippines!」と感謝がつづられ、スタジオ内のメンバーの写真を投稿。スタジオの外には大勢のファンが映り込んでいる。この投稿にフォロワーからは「世界に咲き誇っていく姿美しい」「フィリピンの人も嬉しかっただろうな」「お客さん集まってて感動」「現地で観れた人羨ましすぎる