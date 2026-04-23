フリーアナウンサー望月理恵（54）が22日、インスタグラムを更新。番組出演時の衣装姿をアップした。望月アナは「4月20日DayDay.の衣装ですこんなスリットが入っていたとは!そしてこんな凝った髪型だったとは!素敵な衣装とヘアメイクに感謝です」とコメントし、衣装姿を披露した。望月アナはボタニカル柄のロングワンピースを着用。スリットは膝上まで入っており、美脚をチラ見せさせている。この投稿にフォロワーからは「鼻血出