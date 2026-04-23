YTS山形テレビアナウンサー麩山優月が22日までにインスタグラムを更新。1週間のコーディネートを披露した。麩山アナは「こんばんは!山形テレビアナウンサーの麩山優月です1週間コーデを紹介します!」とあいさつし、ダンス動画をアップした。麩山アナはダンスに合わせてコーディネートを披露。白いリボンタイのブラウス姿やマーメイドスカート姿、パンツ姿等、さまざまな着こなしを見せている。この投稿にフォロワーからは「一等