22日午後、兵庫県姫路市の倉庫で火事があり、近くのシニアカーから年齢・性別不明の1人の遺体が見つかりました。 22日午後2時50分ごろ、姫路市山田町多田で「農業倉庫から煙が見える」と近くの人から消防に通報がありました。 消防車10台が出動し、火は約1時間半後に消し止められましたが、この火事で農機具などが入った倉庫の外壁の一部と付近の畑の一部などが焼けました。 また倉庫の近くではシニアカー