川崎市多摩区の県立生田東高校で３月、修了式などを行っている間に、教室から複数の生徒の財布が盗まれていたことが同校への取材でわかった。同校によると、３月２５日午前、体育館で修了式と離退任式が行われている間に、盗まれたとみられる。生徒らが教室に戻ると、かばんの中の財布がなくなっていたという。生徒らは多摩署に被害届を提出した。当時、教室は無人で施錠されていたといい、同校は「警察の捜査に全面的に協力