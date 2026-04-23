岩手県大槌町の山林火災現場＝23日午前7時40分岩手県大槌町で発生した山林火災は2日目の23日も延焼を続け、200ヘクタール以上を焼いた。消火活動は災害派遣要請を受けた自衛隊も加わり、早朝から再開。ヘリで上空からも放水しているが、鎮火の見通しは立っていない。住宅を含む建物7棟の被害が確認された。町などによると、火災は22日午後1時50分ごろ小鎚地区で発生。約2時間半後には約10キロ離れた吉里吉里地区周辺の山林でも