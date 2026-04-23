牧野フライス製作所のロゴマーク＝2025年1月、東京都目黒区工作機械大手、牧野フライス製作所は23日、政府が同社のTOBを計画するアジア系投資ファンドのMBKパートナーズに対し、外為法に基づく中止勧告を出したと発表した。工作機械は安全保障の観点から外国資本を規制する「コア業種」に当たるため、技術が流出する恐れを考慮した。中止勧告は2008年にJパワー株の追加取得を巡って英国系ファンドに出して以来、2度目となる。