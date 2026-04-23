フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は２３日、「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」が２２日に公式サイトで、ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨がのどの不調のため一時活動を休止することを発表したことを報じた。同社はこの日、菊池について「喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果