次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第５回専大松戸・門倉昂大大阪桐蔭の４年ぶり５度目の優勝で幕を閉じた選抜高校野球大会。わずか２週間足らずの大会だったが、その間に大きく成長を遂げた選手がいた。たとえば、大阪桐蔭の優勝に貢献した２年生サウスポーの川本晴大や、準優勝の立役者となった智辯学園（奈良）のエース・杉本真滉（まひろ）がそうだ。そして、チームを初の準決勝へと導いた専大松戸（千葉）のエ