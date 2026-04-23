『何がダサいを決めるのか』『何がダサいを決めるのか』を第1回から読む『何がダサいを決めるのか』（平芳裕子/ポプラ社）2回【全8回】ファッションの世界では「おしゃれ至上主義」が常識。しかし、世間一般の価値観は少し違うようです。「似合ってないと思われたくない……」「年相応じゃない服は着たらいけない」なんて、見えないルールに縛られていませんか？ まるで「ダサい」ことが悪のように扱われるこの空気、一体どこから