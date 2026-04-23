ある小説家の死からはじまる物語この記事の画像を見る物を書くという行為は、こんなにも烈しく、こんなにも逃れられないものなのか――。詩人として、作家として、多くの読者に愛されてきたほしおさなえ氏。「銀河ホテルの居候」「言葉の園のお菓子番」など数々のシリーズで知られ、2025年でデビュー30周年を迎えた。言葉を紡ぐこと、物語を創作することに誠実に付きあい続けてきた作家が、本作『ある小説家の死からは