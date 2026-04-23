政府は先ほど、岩手県大槌町できのう（22日）発生した山林火災を受けて、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置しました。また、高市総理は自身のXを更新し、「深夜にも幾度か被害状況の報告を受けた」としつつ、▼住民の避難と安全確保に全力を挙げること、▼延焼の拡大防止に向け、必要に応じて速やかに広域での応援派遣を実施すること、▼要請に応じて迅速に自衛隊を派遣すること、▼適切な情報発信に努めることを指示したと