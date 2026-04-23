展示を拡充、きょうミュージアム再開館広島県呉市の市海事歴史科学館「大和ミュージアム」が大規模な改修工事を終え、２３日に再開館する。戦艦「大和」の乗組員が出撃前に記した遺書の展示も充実させる。今回初めて遺書が展示される遺族は、平和な日常の大切さを実感してほしいと願う。（広島総局東川直央）〈子供を大切に育て男女供御國（おくに）之為に動かせし事〉。そんな一文で始まる便箋１枚の遺書には、国のために自