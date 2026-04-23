アメリカとイランの停戦の延長をめぐり、ホワイトハウスの報道官はイラン指導部に内部対立があり、意思統一を待つために時間が必要であると主張しました。ホワイトハウスレビット報道官「イラン国内には多くの対立があり、現在、現実主義派と強硬派の間で争いが繰り広げられています」ホワイトハウスのレビット報道官は22日、イラン国内の状況についてこのように主張した上で、トランプ大統領は「意思統一された対応」をイラン側