22日、秋田市中心部でクマ1頭が目撃されました。すぐ近くには小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、22日午後6時50分ごろ、秋田市千秋公園地内を歩いていた30代の男性が、石垣の上にいるクマ1頭を目撃しました。クマは体長が約1メートルで、県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、千秋公園の方に移動したということです。近くの民家までは約40メー