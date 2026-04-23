国際刑事裁判所（ICC）の控訴審部は現地時間4月22日、フィリピンのドゥテルテ前大統領に関する事件の管轄権について裁定を下しました。この裁定は、ICCの第一予審部が下したこれまでの判断を維持し、ドゥテルテ前大統領に関する事件に対する国際刑事裁判所の管轄権を改めて確認したものとなります。国際刑事裁判所の裁判官は裁定の発表後、ドゥテルテ氏は直ちに釈放されるべきではないとの見解を示しました。ドゥテルテ前大統領は2